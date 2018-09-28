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Вышел трейлер фильма «Спасти Ленинград» о начале блокады (ВИДЕО)

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© Фото: скриншот из видео с YouTube-канала Universal Pictures Russia

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Пользователи соцсетей сравнили картину с «Дюнкерком».

Компания Universal Pictures Russia выпустила трейлер фильма «Спасти Ленинград», основанного на реальных событиях. Картина выйдет в прокат 31 января.

Действие фильмам разворачивается в сентябре 1941 года. Сюжет связан с событиями, положившими начало «Дороге жизни».

«Юные влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты», – отмечается в описании фильма.

Режиссером киноленты стал Алексей Козлов (сериалы «Всегда говори «всегда»», «Опера. Хроники убойного отдела»). Главные роли исполнили Андрей Миронов-Удалов, сын народного артиста РСФСР Андрея Миронова, и Мария Мельникова, дочь актрисы и депутата Законодательного собрания Петербурга Анастасии Мельниковой, которая также появится в фильме.

Пользователи соцсетей заявили, что трейлер картины напомнил фильм «Дюнкерк» Кристофера Нолана, посвященной эвакуации солдат во Вторую мировую войну.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia
 

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