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ТСЖ «Жилком» заплатит штраф в 100 тыс. рублей за замену исторических витражей в доме на 8-й Советской (ФОТО)

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© Фото: kgiop.gov.spb.ru
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    Организация должна будет вернуть все окна в дом Арнгольда в течение 18 месяцев.

    Власти Петербурга оштрафуют ТСЖ «Жилком» за незаконную замену окон в доме Арнгольда на 8-й Советской улице. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

    Организация демонтировала 18 двойных деревянных рам. В Смольном отметили, что 15 из них – исторические витражи с геометрическим рисунком.

    Вместо исторических окон в доме, признанном выявленным объектом культурного наследия, были установлены белые металлопластиковые. Все они расположены на фасаде, выходящем во двор.

    ТСЖ не только заплатит крупный штраф, но и вернет исторические окна на место. Нарушения необходимо устранить за полтора года.

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