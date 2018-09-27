ТСЖ «Жилком» заплатит штраф в 100 тыс. рублей за замену исторических витражей в доме на 8-й Советской (ФОТО)

Власти Петербурга оштрафуют ТСЖ «Жилком» за незаконную замену окон в доме Арнгольда на 8-й Советской улице. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Организация демонтировала 18 двойных деревянных рам. В Смольном отметили, что 15 из них – исторические витражи с геометрическим рисунком.

Вместо исторических окон в доме, признанном выявленным объектом культурного наследия, были установлены белые металлопластиковые. Все они расположены на фасаде, выходящем во двор.

ТСЖ не только заплатит крупный штраф, но и вернет исторические окна на место. Нарушения необходимо устранить за полтора года.