Вокзал Дибуны под Петербургом признали региональным памятником

Железнодорожный вокзал станции Дибуны в поселке Песочный под Петербургом внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«Архитектура здания решена в стиле "северного модерна" с преобладанием рационалистических тенденций. Наибольшую ценность представляют композиция и декоративное убранство лицевого фасада, усложненного треугольными фронтонами по флангам и открытой верандой по центру, украшенной резными элементами», – отметили в комитете.

Вокзал начал работать в 1904 году, позднее, чем другие станции Белоостровского направления. Из-за небольшого количества пассажиров здание закрыли спустя 110 лет.

Историческое строение и прилегающая территория сейчас находится в собственности РЖД.