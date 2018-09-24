На хранение в Царское Село передали личные вещи и документы поручика Чубарова

В государственный музей-заповедник «Царское Село» передали документы участника Первой мировой войны Александра Чубарова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.



Исторические артефакты передала Калин Рейне, внучка поручика. В частности, в архив вошли семейные фотографии, письмо, в котором Чубаров описывает свое видение битвы при Танненберге, и личная книга исторического деятеля. Документы будут храниться в Ратной палате.



«Не меньше, чем документальные свидетельства масштабных событий Первой мировой, для нас важно все, что связано с судьбами людей. Тех, кто воевал на фронтах Великой войны, размышлял о Родине и стране, – говорит заместитель директора по научной работе музея-заповедника Ираида Ботт.



В пресс-службе «Царского Села» отметили, что во время Первой мировой войны Чубаров был дважды ранен, в том числе в голову, оставлен на поле боя и взят в плен. Несмотря на это, он скончался только в 1962 году на 77-м году жизни.