Петербургский пианист снял клип на свалке в Ленобласти (ВИДЕО)

Пианист из Петербурга Павел Андреев опубликовал клип, снятый на мусорном полигоне в Ленинградской области. Видео появилась на YouTube-канале музыканта.

Композиция, на которую сделали клип, называется «Дыхание планеты». По словам Андреева, съемка – акция в поддержку экологии.

«Мы изобрели ракеты, компьютеры, космические станции. Где же изобретения, которые решают проблемы переизбытка мусора?» – отметил пианист.

Андреев не в первый раз исполняет свои произведения в необычных местах. Прежде он играл на территории Мраморного каньона в Карелии и на вершине горы в поселке Кирьявалахти.

Видео: YouTube / PavelAndreevMusic