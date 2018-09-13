«Несчастный случай» выпустил клип к 35-летию группы (ВИДЕО)

Группа «Несчастный случай» выпустила новый клип в честь 35-летия коллектива. Его опубликовали на YouTube 13 сентября, в день рождения группы.

Песня «Плохой танцор» давно исполняется на концертах, но впервые получила видеосопровождение.

Вокалист Алексей Кортнев отметил, что композиция стала самой любимой у его дочери Аси. «Эта песня из тех, которые счастливо пишутся в течение одного дня, то есть от момента появления идеи и до завершения написания всех слов прошло несколько часов», – сказал он.

Музыкант добавил, что в последнее время группа «Несчастный случай» выпускала острые и социально-политические песни, но «Плохой танцор» – «вещь абсолютно безбашенная, ни к чему не обязывающая и очень подходящая для праздника».

«Несчастный случай» существует с 1983 года. Группу основали Алексей Кортнев и Валдис Пельш, который покинул основной состав в 1997 году. За 35 лет коллектив выпустил десять студийных альбомов.

Видео: YouTube / Несчастный случай