Дэвид Духовны в феврале 2019 года выступит в Петербурге с концертом

Голливудский актер Дэвид Духовны приедет в Петербург с концертом. Он выступит 8 февраля в клубе «Космонавт».

Духовны представит новый альбом «Every Third Thought», который вышел в феврале 2018 года. Это вторая пластинка артиста, дебютную он выпустил три года назад.

В рамках тура Духовны также посетит Москву, Германию, Польшу, Великобританию и другие страны.

Актер прославился ролью в сериале «Секретные материалы». Он играл агента Фокса Малдера. Также Духовны снимался в «Блудливой Калифорнии», где исполнил роль писателя Хэнка Муди.