В Эрмитаже откроется выставка шедевров Рембрандта и Вермеера

В Николаевском зале Эрмитажа откроется выставка частной Лейденской коллекции с живописью голландских художников XVII века. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Выставка начнет работать 5 сентября. В рамках экспозиции посетители смогут увидеть 12 картин Рембрандта, также полотна Франса Халса, Иоханнеса Вермеера и других художников, а также «Голову медведя» Леонардо да Винчи. Всего в петербургском музее представят 82 произведения.

«Коллекция впервые была показана миру в 2017 году в Лувре. Затем выставки с успехом прошли в Национальном музее в Пекине, Лонг-музее в Шанхае», – отметили в пресс-службе Эрмитажа.

Выставка закроется 13 января 2019 года.