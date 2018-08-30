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Харуки Мураками и Нил Гейман попали в шорт-лист альтернативной Нобелевской премии по литературе

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© Фото: pixabay.com

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Имя обладателя награды станет известно в октябре 2018 года.

Новая академия Швеции опубликовала шорт-лист номинантов на альтернативную Нобелевскую премию по литературе. Список появился на ее официальном сайте.

В список вошли японский писатель Харуки Мураками, английский фантаст Нил Гейман, канадская писательница вьетнамского происхождения Ким Тхюи и француженка Мариз Конде. Имя победителя назовут в октябре.

В лонг-листе было 47 имен. Больше всего кандидатов выбрали в Швеции и США – по 12 человек. Российских писателей в списке не было.

Альтернативную Нобелевскую премию создали в 2018 году после скандала, из-за которого Шведская академия перенесла присуждение официальной награды этого года на 2019 год. Почти два десятка женщин обвинили в домогательствах известного деятеля культуры Жан-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/kultura/5502039?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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