Харуки Мураками и Нил Гейман попали в шорт-лист альтернативной Нобелевской премии по литературе

Новая академия Швеции опубликовала шорт-лист номинантов на альтернативную Нобелевскую премию по литературе. Список появился на ее официальном сайте.

В список вошли японский писатель Харуки Мураками, английский фантаст Нил Гейман, канадская писательница вьетнамского происхождения Ким Тхюи и француженка Мариз Конде. Имя победителя назовут в октябре.

В лонг-листе было 47 имен. Больше всего кандидатов выбрали в Швеции и США – по 12 человек. Российских писателей в списке не было.

Альтернативную Нобелевскую премию создали в 2018 году после скандала, из-за которого Шведская академия перенесла присуждение официальной награды этого года на 2019 год. Почти два десятка женщин обвинили в домогательствах известного деятеля культуры Жан-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году.

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http://tass.ru/kultura/5502039?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop