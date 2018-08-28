Фестиваль «Маятник Фуко 2» в Петербурге посетили 10 тысяч человек (ФОТО)

В Петербурге 25 и 26 августа прошел рэп-фестиваль «Маятник Фуко 2». Он состоялся в Музее стрит-арта на площади 1 га.

За два дня его посетили около 10 тыс. человек. Онлайн-трансляцию посмотрели 2,2 млн зрителей.

На фестивале выступили не только представители хип-хопа, но и исполнители других жанров. Петербургская публика услышала Монеточку, Feduk, Хаски, «Пошлую Молли», «Хлеб», T-Fest и других музыкантов.

По словам организаторов, зрителей освежили половинной тонны воды, а во время выступлений сожгли сотню файеров. Помимо этого, со сцены прозвучало предложение руки и сердца.

Следующий «Маятник Фуко» пройдет в апреле 2019 года. Организаторы пока не раскрывают подробностей будущего фестиваля, но обещают, что слушателей ждут сюрпризы.