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Фестиваль «Маятник Фуко 2» в Петербурге посетили 10 тысяч человек (ФОТО)

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© Фото: Instagram / @immortal_v_
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    Масштабное мероприятие, прямую трансляцию которого увидели 2,2 млн зрителей, прошло в Музее стрит-арта.

    В Петербурге 25 и 26 августа прошел рэп-фестиваль «Маятник Фуко 2». Он состоялся в Музее стрит-арта на площади 1 га.

    За два дня его посетили около 10 тыс. человек. Онлайн-трансляцию посмотрели 2,2 млн зрителей.

    На фестивале выступили не только представители хип-хопа, но и исполнители других жанров. Петербургская публика услышала Монеточку, Feduk, Хаски, «Пошлую Молли», «Хлеб», T-Fest и других музыкантов.

    По словам организаторов, зрителей освежили половинной тонны воды, а во время выступлений сожгли сотню файеров. Помимо этого, со сцены прозвучало предложение руки и сердца.

    Следующий «Маятник Фуко» пройдет в апреле 2019 года. Организаторы пока не раскрывают подробностей будущего фестиваля, но обещают, что слушателей ждут сюрпризы.

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