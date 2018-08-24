На доме в центре Петербурга повесили репродукцию «Любительницы абсента» Пикассо

На стене дома на улице Чехова в Петербурге появилась репродукция картины Пабло Пикассо «Любительница абсента». Ее повесила местная художница Ульяна Полоз.

Она опубликовала фото со своей работой в Instagram. Оригинал картины находится в собрании Эрмитажа.

Полоз клеит репродукции знаменитых произведений искусства на улицах Северной столицы с 2017 года. Ранее на домах Петербурга появились «Поцелуй» Франческо Айеца, «Пылающий июнь» Фредерика Лейтона и другие шедевры.

«Пока у меня не было никаких проблем ни с полицией, ни с прохожими. Один раз ко мне подошла пожилая пара, и, увидев, что я не расписываю стены похабными надписями, а клею картины, наоборот похвалила меня, было очень приятно и я вдохновилась еще больше. Даже старшее поколение, которое не очень жалует стрит-арт, относится к этому лояльно», – рассказала художница в прошлом году.