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Иван Бессонов из Петербурга выиграл «Евровидение» для молодых музыкантов

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© Фото: Ryan Buchanan / Edinburgh International Festival

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В финале конкурса Бессонов сыграл фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Пианист из Петербурга Иван Бессонов выиграл конкурс классической музыки для молодых музыкантов Eurovision Young Musicians. Финал прошел в Эдинбурге 23 августа, говорится на официальном сайте события.

Победу 16-летнему россиянину принесло исполнение фрагмента Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Лучшего музыканта выбирало жюри, в состав которого входили шотландский композитор Джеймс Макмиллан и американский дирижер Марин Олсоп.

Бессонов родился в Петербурге в 2002 году. На фортепиано он играет с шести лет.

На счету музыканта большое число отечественных и зарубежных наград. В частности, он выиграл Гран-при Международного юношеского конкурса имени Шопена.

«Евровидение» для молодых музыкантов проводится каждые два года с 1982 года. В конкурсе могут участвовать исполнители не старше 19 лет.

Победа Бессонова стала для России третьей на различных соревнованиях «Евровидения». В 2006 году первое место на детском конкурсе заняли сестры Толмачевы, а через два года в основном состязании выиграл Дима Билан.

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