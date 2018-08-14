В Музей Суворова на Кирочной привезли фарфоровых Наполеона и Екатерину II

В Петербург привезли скульптуры генералиссимуса Александра Суворова, императрицы Екатерины II и императора Наполеона. Фигуры, изготовленные из дрезденского элитного фарфора, покажут на выставке в Государственном мемориальном музее А. В. Суворова.

В рамках экспозиции с 14 августа петербуржцы и гости Северной столицы смогут увидеть не только знаменитых исторических деятелей, но и офицеров, солдат французской, английской и прусской армий, рассказали организаторы. Фигуры Суворова и Екатерины II были созданы специально для показа в городе на Неве.

Выставка дрезденского фарфора пройдет в Петербурге впервые. Ее проведут совместно с фондом «Императорское общество поощрения художеств». Увидеть произведения мануфактуры SP Dresden можно будет до 31 октября.