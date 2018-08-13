Больше 450 гитаристов установили мировой рекорд, сыграв в Сиднее песню AC/DC

В Австралии установили новый рекорд по количеству гитаристов, которые одновременно играли одну песню. Об этом сообщило местное издание The Newcastle Herald.

На музыкальном фестивале в Сиднее собрались 457 музыкантов. Они исполнили хит австралийской группы AC/DC «Highway To Hell» при помощи коллектива The Choirboys, задававшей ритм со сцены.

Организаторы акции направили все вырученные средства за регистрацию некоммерческой организации Australian Childrenʼs Music Foundation.

Ранее достижение, установленное в Книге рекордов Гиннесса, принадлежало индийским гитаристам. В 2013 году 368 человек сыграли песню Боба Дилана «Knocking On Heaven’s Door» в версии хард-рок-группы Guns N’ Roses.