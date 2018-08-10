В новой серии «Простоквашино» Шарик хочет «запостить котика», чтобы прославиться

«Союзмультфильм» выпустил новый эпизод сериала «Простоквашино». Он опубликован на официальном YouTube-канале студии.

В новой серии пес Шарик пытается стать популярным блогером. На него почти никто не подписан в интернете, поэтому он думает, как привлечь новых фолловеров.

«Проанализировав самые популярные ролики, герой решает «запостить котика». Выбор тут же падает на Матроскина, однако кот не желает становиться звездой интернета», – передает «Интерфакс» слова представителей «Союзмультфильма».

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«Союзмультфильм» снимет новые мультфильмы по произведениям Успенского

Новые эпизоды «Простоквашино» начали публиковать в интернете в начале апреля. Мультсериал стал продолжением советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино», снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского.

Создатели планируют за два года выпустить 30 новых серий. Один из прошлых эпизодов посвящен депрессии из-за плохой погоды.