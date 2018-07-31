«Воздушный остров» в Новой Голландии отправит петербуржцев в детство

На территории Новой Голландии появилась надувная скульптура, представляющая собой остров-батут. Об этом сообщили в пресс-службе пространства.

Автором арт-объекта Air Island стала художница Саша Фролова, номинант на премию Кандинского. Она называет своей проект «местом приятной ностальгии и беззаботной радости».

Помимо «Воздушного острова», в Новой Голландии разместили инсталляцию «Крем-брюле» художника Ивана Горшкова. Произведение, расположенное в Травяном саду, состоит из восьми скульптур, которые группируются вокруг фонтана в виде гигантского мороженого.

Все работы будут находиться в Новой Голландии до 30 сентября.

Ранее на острове появился пляж с настоящим песком и шезлонгами. Вокруг него в воду поместили надувные фламинго.