Петербургский книжный салон получит «зимний сезон»

Петербургский международный книжный салон начнут проводить дважды в год. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на главу комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева.

Традиционно салон проходит в мае, но с 2018 года его будут устраивать и в декабре. Зимой форум будет специализироваться на исторической и детской литературе. В Манеже в преддверии новогодних праздников будут продавать не только книги, но и подарки.

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Глава комитета подчеркнул, что расширение салона поддержали игроки книжного рынка. «Это хорошая возможность поддержать отрасль – издателей и писателей. Помочь им найти своих читателей и поклонников», – сказал Серезлеев.

Он добавил, что особенностью декабрьского салона станут театральные выступления и камерные концерты.

В 2018 году книжный салон прошел в 13-й раз. Особое внимание было уделено творчеству Даниила Гранина, писателя-блокадника, 100-летие со дня рождения которого будет отмечаться в следующм году.

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в честь круглой даты планирует представить виртуальную экскурсию «по местам Гранина».