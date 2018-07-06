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Три зала Китайского дворца в Ораниенбауме открыли после реставрации (ФОТО)

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© Фото: peterhofmuseum.ru
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    В 2018 году единственному в России памятнику в стиле рококо исполняется 250 лет.

    В Ораниенбауме торжественно открыли три зала Китайского дворца после масштабной реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Петергоф».

    Работы в дворце проводились к 250-летнему юбилею. В церемонии открытия участвовали вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов и генконсул КНР в Петербурге Го Минь.

    Посетители исторического комплекса теперь смогут попасть в штофную опочивальню, будуар и кабинет. В кабинете Павла вернули на стены мраморные и бамбуковые медальоны, в будуаре отреставрировали деревянные панели, а в опочивальне разместили демонтированные картины XIX века.

    Полностью работы в Китайском дворце завершатся только к 2023 году. Поэтапно реставрация ведется почти 10 лет, за это время успели восстановить 10 из 17 залов.

    По словам генерального директора ГМЗ «Петергоф» Елены Кальницкой, каждая очередь работ обходится примерно в 300 млн рублей, а общие затраты приблизились к 1 млрд, сообщил ТАСС. Инвестором выступили структуры «Газпрома», часть средств выделили спонсоры и государство.

    Китайский дворец построили по проекту архитектора Антонио Ринальди в 1768 году для императрицы Екатерины II. Он считается единственный в России памятников архитектуры в стиле рококо.

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