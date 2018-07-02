Песню из мюзикла «Бриолин» назвали лучшей летней композицией

Американское издание The Fader составило список 13 лучших летних песен. Он опубликован на сайте журнала.

Рейтинг возглавила композиция «Summer Nights» из мюзикла «Бриолин». «Я думаю, вы обязаны по закону включать ее хотя бы один раз каждое лето», – написала журналистка Стефани Вэнг.

В список также вошли песни «Summertime Sadness» Ланы Дель Рей, «Teenage Dream» Кэти Перри, «It Was A Good Day» рэпера Ice Cube и другие композиции.

Музыкальный фильм «Бриолин» режиссера Рэндела Клайзера вышел в 1978 году. Главные роли в картине исполнили Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон.

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