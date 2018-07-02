В Петербурге пройдет первая полная ретроспектива Алексея Германа-старшего

В петербургском кинотеатре «Аврора» состоится ретроспектива режиссера Алексея Германа. В честь 80-летия со дня рождения автора на большом экране покажут все его фильмы.

Горожане с 13 по 23 июля смогут увидеть картины «Седьмой спутник», «Двадцать лет без войны», «Проверка на дорогах», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!» и «Трудно быть Богом». Последний фильм будет впервые показан с пленки 35 мм, на которую был снят.

Также в «Авроре» продемонстрируют документальный фильм Сергея Карандашова «Мастерская», который посвященном основанной Германом в 1988 году «Студии первого и экспериментального фильма».

«Это год 80-летия отца. Сам по себе просмотр его фильмов в кинотеатрах – это абсолютно другое ощущение от глубины, достоверности картин. Возможность увидеть классику советского, мирового кино в кинозале – это гораздо более глубокое эмоциональное переживание чем на экране компьютера или телевизора», – сказал режиссер Алексей Герман-младший.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.