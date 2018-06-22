Фанаты хотят переснять фильм «Звездные войны: Последние джедаи»

Любителей вселенной «Звездных войн» решили самостоятельно переделать восьмой эпизод саги под названием «Последние джедаи». Об этом говорится в Twitter-аккаунте проекта.

По словам фанатов серии фильмов, они хотят сделать все, чтобы спасти «Звездные войны». Авторы будущего ремейка планируют на протяжении работы над картиной консультироваться с настоящими поклонниками саги, придуманной Джорджем Лукасом.

Режиссер оригинальной версии «Последних джедаев» Райан Джонсон с радостью попросил довести идею до конца.

Фильм, который стал восьмым эпизодом «Звездных войн», вышел в декабре 2017 года. Согласно агрегатор Metacritic, критики в среднем оценили фильм на 85 баллов из 100. Оценка зрителей оказалась значительно ниже – средний бал составил 4,5 из 10. Картина получила почти 3,5 тыс. негативных отзывов, 1 тыс. смешанных и 2,7 тыс. положительных.

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