Рок-музыкант Ник Кейв: Российские фанаты – дикие

Музыкант Ник Кейв, который в составе группы Nick Cave & The Bad Seeds выступит в Петербурге 25 июля, назвал российских фанатов дикими.

«Я никогда не считал российскую публику угрюмой. Она дикая, но я думаю, что она чувствует родство с темными мрачными мотивами, которые пронизывают мою музыку. Для меня всегда большое удовольствие играть концерты в России», – передает РИА «Новости» слова артиста.

Он отметил, что на концертах в России сыграет старые песни и композиции с альбома «Skeleton Tree», который вышел в 2016 году.

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«Я не был уверен насчет нее, когда мы только ее выпустили, но потом постепенно она мне стала нравиться, особенно концертные версии песен. Girl in Amber – это песня, которая всегда действует на меня на очень глубоком уровне, и мы играем красивую версию Magneto, медленную, темную и странную», – подчеркнул Кейв.

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