В Петербурге 20 июня откроют первый в мире памятник писательнице Пак Кенни

В Санкт-Петербургском государственном университете в среду, 20 июня, откроют памятник южнокорейской писательнице Пак Кенни. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Мемориал в университетском парке современной скульптуры, расположенном во дворе филологического факультета станет первым в мире памятников в честь Кенни.

В официальной церемонии примут участие министр культуры РФ Владимир Мединский, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, а также политики и общественные деятели из Южной Кореи.

Пак Кенни скончалась в 2008 году на 82-м году жизни. Наибольшую известность ей принес роман-эпопея «Земля», посвященном истории Южной Кореи с конца XIX века до середины следующего века. Произведение из 20 томов она писала с 1969 по 1994 год.

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