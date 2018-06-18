Фильмы «Довлатов» и «Лето» покажут на кинофестивале в Карловых Варах

Фильмы «Лето» Кирилла Серебренникова и «Довлатов» Алексея Германа-младшего, чье действие происходит в Петербурге, попали в программу кинофестиваля в Карловых Варах.

Картины Серебренникова и Германа-младшего попали во внеконкурсную программу «Горизонты». Фильм «Лето», посвященный жизни Виктора Цоя из группы «Кино» и рок-музыканта Майка Науменко вышел в российский прокат в начале июня. Режиссер монтировал фильм, находясь под домашним арестом по делу о «Седьмой студии». Ленту о писателе Сергее Довлатове показывали в России в марте.

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За приз «Хрустальный глобус» будет бороться другой российский фильм – «Подбросы» 29-летнего Ивана Твердовского. Прежде Твердовский выигрывал премию в Карловых Варах в конкурсе восточноевропейского кино «К востоку от запада» за свою картину «Класс коррекции» в 2014 году. Спустя два года он получил спецприз за «Зоологию».

Фестиваль в 2018 году пройдет в чешском городе с 29 июня по 7 июля.

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