Петербургская студентка сняла документальный фильм про дом Бака на Кирочной улице

Студентка Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Анастасия Марчукова сняла документальный фильм о доме №24 по Кирочной улице. Об этом рассказали местные жители в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Марчукова работала над фильмом о доходном доме Бака почти год. Жители здания отметили, что им очень понравился результат.

«Огромное спасибо Насте за саму идею фильма и за ее творческое, нестандартное воплощение. Было приятно вместе работать», – подчеркнули они.

Жильцы добавили, что в процессе монтажа возникли некоторые фактологические ошибки, но они не хотят их комментировать.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.