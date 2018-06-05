С 6 июня в Петербурге запустят бесплатный экскурсионный автобус

В Петербурге с 6 июня начнет работать бесплатный экскурсионный автобус «Приморская чайка». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Торжественное открытие маршрута «Путешествие в истории» пройдет в театрализованной форме в Строгановском саду на Ушаковской набережной. В церемонии примет участие вице-губернатор Константин Серов.

«Приморская чайка» начнет работать в Пушкинский день России, поэтому он отправится по местам, связанным с жизнью Александра Пушкина.

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Власти Петербурга отметили, что проект в первую очередь ориентирован на многодетные семьи, воспитанников детских домов и ветеранов. Автобус, рассчитанный на 30 мест, будет отправляться дважды в день три раза в неделю. Продолжительность экскурсии составляет примерно 1,5 часа.

Планируется, что с осени увеличится количество выездов «Приморской чайки», а также будут разработаны новые маршруты, в том числе «Петровские места», «Парки и скверы», «Церкви и храмы».