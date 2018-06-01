В центре Петербурга разместили 100 карт и табличек, посвященных творчеству Хармса

Создатели спектакля-променада «Маршрут "Старухи"» разместили в центре Петербурга 100 карт и табличек, посвященных творчеству писателя и поэта Даниила Хармса. Об этом они сообщили в социальных сетях.

На картах «Петербург-Ленинград Даниила Хармса» синим цветом указан путь главного героя повести «Старуха». Красным цветом указан маршрут Якова Друскина и Марины Малич, которые во время блокады Ленинграда спасли чемодан с рукописями Хармса и поэта Александра Введенского.

Несколько карт позволяют получить бесплатный билет на спектакль. Создатели «Маршрута "Старухи"» специально не раскрывают их месторасположение.

Авторы спектакля также вывесили в центре Северной столицы таблички с цитатами произведений Хармса и других членов объединения ОБЭРИУ.