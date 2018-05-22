На фестивале искусств «Точка доступа» в Петербурге покажут «Трехгоршковую оперу»

Фестиваль искусств «Точка доступа», который состоится в Петербурге уже в четвертый раз, опубликовал полную программу спектаклей. В этом году в рамках фестиваля покажут десять постановок.

С 19 июля по 5 августа зрители увидят работы режиссеров из Германии, Швейцарии и Ирана. В Петербурге выступят и артисты из Австралии, которые представят «Трехгоршковую оперу» Клеменса Уильямса.

«Великая оперная классика, но не на сцене, а там, где прежде не принято было играть спектакли, плюс актуальные вопросы сегодняшней повестки. В итоге получилась первая в мире опера, предназначенная для общественной уборной», – рассказали организаторы.

Площадками фестиваля в 2018 году станут жилой район Парнас, «Невский центр», речной теплоход и даже Финляндский вокзал. Все подробности «Точки доступа» можно узнать на официальном сайте.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.