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Два исторических дома на Петроградской стороне признали памятниками

Автор:

Дом специалистов «Свирьстроя»
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    В специальный реестр внесли здания на Мичуринской улице и Малом проспекте П.С.

    Два здания в Петроградском районе Петербурга признали памятниками регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

    В реестр внесены дом 1, литера А, на Мичуринской улице и дом 84-86, литера А, на Малом проспекте Петроградской стороны.

    В КГИОП отметили, что «Жилой дом» на Мичуринской представляет собой яркий пример «обогащённого конструктивизма». Здание, построенном в 1930-х годах, изначально должно было стать гостиницей «Интурист», но к концу десятилетия его приспособили под проживание военных моряков.

    В доме жили писатель Александр Абрамов, контр-адмирал Петр Папкович и народный артист СССР Кирилл Лавров. В их честь установлены мемориальные доски.

    Дом специалистов «Свирьстроя» на Малом проспекте стал единственным осуществленным проектом жилого дома в творчестве мастера архитектуры Игоря Явейна. Здание было построено в период с 1932 по 1938 годы.

    В апреле памятником признали дом Мальцова на углу Пушкинской улицы и Невского проспекта. Одним из его жителей был композитор Петр Чайковский.

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