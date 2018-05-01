  • 2 Май 2018
USD 29.04.2018 61.9997 -0.7263
USD ММВБ 00:05 62.9452  
EUR 29.04.2018 75.2056 -0.5549
EUR ММВБ 00:05 76.0448  
Нефть($) 30.04.2018 74.59 +1.48
Нефть(p) 30.04.2018 4624.56 +38.66

Искусство рядом: лучшие виртуальные музеи Петербурга

Автор:

«Эрарта»
© Фото: скриншот artsandculture.google.com

Темы дня

Чтобы увидеть знаменитые произведения искусства или узнать о современном творчестве, необязательно нужно выходить из дома. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о виртуальных филиалах знаменитых музеев Северной столицы.

Кунсткамера

 

Один из старейших музеев России всегда следил за новыми технологиями – Кунсткамера одной из первых получила собственный сайт, а спустя два десятилетия открылся и виртуальный филиал музея.

Обычно учреждения переносят в онлайн лишь часть своей экспозиции, но в этом случае виртуальный музей значительно больше реального. В музее на Университетской набережной можно увидеть около 8 тыс. экспонатов, а в интернете – более 50 тыс. Прогулку по виртуальным экспозициям можно совмещать с прослушиванием рассказов экскурсоводов. Кроме того, у гостей интерактивной Кунсткамеры есть уникальная возможность побывать в первой астрономической обсерватории и даже внутри Готторпского глобуса.

Фото: скриншот tour.kunstkamera.ru
 

Музей истории религии

 

Учреждение, расположенное на Почтамтской улице, открыло виртуальный музей с более чем десятью залами. На экране компьютера можно увидеть экспонаты, которые к сожалению, не сопровождаются описаниями. Несмотря на это, хорошее качество картинки позволяет рассмотреть указатели на стенах, поэтому можно без проблем ознакомиться с информацией об исторических ценностях.

На сайте есть не только панорамы залов музея, но и интерактивные экскурсии, совмещенные с картой Северной столицы. Пользователям наглядно демонстрируют культовые сооружения Петербурга, рассказывая об истории главных конфессий.

Фото: скриншот gmir.ru
 

Музей Иосифа Бродского

 

Виртуальный музей, посвященный знаменитому поэту, рассказывает о жизни и творчестве «ленинградского тунеядца», ставшего Нобелевским лауреатом.

Контент Brodsky.online делится на несколько разделов – «Линия жизни» (биографические сведения), «Круг поэта» (информация о его друзьях), «Планета Бродского» (информация о странах, где жил Бродский, и путешествиях).

На сайте представлены как широко известные факты о поэте и его близких, так и впервые публикуемые материалы. К примеру, фотокарточки с первых публичных чтений стихов, где Бродского слушали всего 15 человек, а также школьные тетради Нобелевского лауреата.

Фото: скриншот видео YouTube / Анна Маленкова
 

Музей современного искусства «Эрарта»

 

Расположенная на Васильевском острове «Эрарта» открыла виртуальный филиал на базе сервиса Google Arts & Culture еще в 2015 году.

Специальной камерой было сделано свыше 350 панорамных снимков музея, которые затем были смонтированы вместе для плавной навигации по крупнейшей частной коллекции современного российского искусства – более 2300 работ 250 художников со всех регионов России. Посетителям ресурса предоставляется возможность виртуальной прогулки по «Эрарте», а в разделе онлайн-выставок размещены медиазаписи, иллюстрирующие различные авторские проекты музея.

Пользователи могут свободно перемещаться по залам музея, рассматривая экспонаты. Специальных указателей, кроме установленных в реальном музее табличек, нет, вместо них можно открыть специальные страницы для каждого предмета искусства.

Фото: скриншот artsandculture.google.com
 

Музей «Зенита»

 

В честь 90-летия петербургского футбольного клуба в интернете появился сайт, представляющий собой виртуальный музей сине-бело-голубых. Проект позволяет болельщикам узнать историю «Зенита» в интерактивном формате.

Для фанатов доступны редкие фотографии и видео, информация о всех трофеях клуба, зал славы лучших игроков команды и коллекция трофеев, собранных за почти столетнюю историю существования «Зенита». Портал постоянно обновляется, поэтому болельщиков всегда радуют новыми фактами.

Фото: скриншот museum.fc-zenit.ru
 

Эрмитаж

 

Конечно, один из самых известных музеев в мире не мог не создать свой виртуальный аналог. Однако онлайн-жизнь Эрмитажа не ограничивается только интерактивными экскурсиями. Узнать подробнее обо всех проектах музея можно в нашем материале.

Фото: скриншот hermitage.guide

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге на долгих майских выходных с 29 апреля по 2 мая

    Фестиваль ледоколов, джаз у Адмиралтейства, цирковое шоу и даже лекция про комиксы – самые интересные мероприятия в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram