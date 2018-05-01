Искусство рядом: лучшие виртуальные музеи Петербурга

Кунсткамера

Один из старейших музеев России всегда следил за новыми технологиями – Кунсткамера одной из первых получила собственный сайт, а спустя два десятилетия открылся и виртуальный филиал музея.

Обычно учреждения переносят в онлайн лишь часть своей экспозиции, но в этом случае виртуальный музей значительно больше реального. В музее на Университетской набережной можно увидеть около 8 тыс. экспонатов, а в интернете – более 50 тыс. Прогулку по виртуальным экспозициям можно совмещать с прослушиванием рассказов экскурсоводов. Кроме того, у гостей интерактивной Кунсткамеры есть уникальная возможность побывать в первой астрономической обсерватории и даже внутри Готторпского глобуса.

Фото: скриншот tour.kunstkamera.ru

Музей истории религии

Учреждение, расположенное на Почтамтской улице, открыло виртуальный музей с более чем десятью залами. На экране компьютера можно увидеть экспонаты, которые к сожалению, не сопровождаются описаниями. Несмотря на это, хорошее качество картинки позволяет рассмотреть указатели на стенах, поэтому можно без проблем ознакомиться с информацией об исторических ценностях.

На сайте есть не только панорамы залов музея, но и интерактивные экскурсии, совмещенные с картой Северной столицы. Пользователям наглядно демонстрируют культовые сооружения Петербурга, рассказывая об истории главных конфессий.

Фото: скриншот gmir.ru

Музей Иосифа Бродского

Виртуальный музей, посвященный знаменитому поэту, рассказывает о жизни и творчестве «ленинградского тунеядца», ставшего Нобелевским лауреатом.

Контент Brodsky.online делится на несколько разделов – «Линия жизни» (биографические сведения), «Круг поэта» (информация о его друзьях), «Планета Бродского» (информация о странах, где жил Бродский, и путешествиях).

На сайте представлены как широко известные факты о поэте и его близких, так и впервые публикуемые материалы. К примеру, фотокарточки с первых публичных чтений стихов, где Бродского слушали всего 15 человек, а также школьные тетради Нобелевского лауреата.

Фото: скриншот видео YouTube / Анна Маленкова

Музей современного искусства «Эрарта»

Расположенная на Васильевском острове «Эрарта» открыла виртуальный филиал на базе сервиса Google Arts & Culture еще в 2015 году.

Специальной камерой было сделано свыше 350 панорамных снимков музея, которые затем были смонтированы вместе для плавной навигации по крупнейшей частной коллекции современного российского искусства – более 2300 работ 250 художников со всех регионов России. Посетителям ресурса предоставляется возможность виртуальной прогулки по «Эрарте», а в разделе онлайн-выставок размещены медиазаписи, иллюстрирующие различные авторские проекты музея.

Пользователи могут свободно перемещаться по залам музея, рассматривая экспонаты. Специальных указателей, кроме установленных в реальном музее табличек, нет, вместо них можно открыть специальные страницы для каждого предмета искусства.

Фото: скриншот artsandculture.google.com

Музей «Зенита»

В честь 90-летия петербургского футбольного клуба в интернете появился сайт, представляющий собой виртуальный музей сине-бело-голубых. Проект позволяет болельщикам узнать историю «Зенита» в интерактивном формате.

Для фанатов доступны редкие фотографии и видео, информация о всех трофеях клуба, зал славы лучших игроков команды и коллекция трофеев, собранных за почти столетнюю историю существования «Зенита». Портал постоянно обновляется, поэтому болельщиков всегда радуют новыми фактами.

Фото: скриншот museum.fc-zenit.ru

Эрмитаж

Конечно, один из самых известных музеев в мире не мог не создать свой виртуальный аналог. Однако онлайн-жизнь Эрмитажа не ограничивается только интерактивными экскурсиями. Узнать подробнее обо всех проектах музея можно в нашем материале.

Фото: скриншот hermitage.guide