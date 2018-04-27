Музей-кабинет изобретателя Попова откроют в Кронштадте

В Кронштадте до конца мая откроется музей-кабинет изобретателя Александра Попова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

По словам ее главы Олега Довганюка, экспозиция будет создана на базе помещений Центрального военно-морского музея. Местные власти уже договорились с руководством учреждения.

Довганюк отметил, что в состав музея-кабинета войдут научные приборы, принадлежавшие изобретателю радио, ранее находившиеся в здании кронштадтского учебного центра ВМФ и недоступные широкому кругу граждан. Прежде экспозиция в честь Попова располагалась в здании бывших Минных офицерских классов, куда могли попасть только отдельные категории посетителей.

В пресс-службе администрации Кронштадта добавили, что в коллекцию музея входят первый «грозоотметчик» Попова, инструменты для физических измерений и первый в истории радиоприемник, письменный стол и личные вещи ученого.

В настоящее время в Петербурге существуют два музея, посвященные Попову — Мемориальный музей на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, где работал физик, и Центральный музей связи имени Попова.

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