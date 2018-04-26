На юге Петербурга откроют музей самолетов с настоящим дирижаблем

В Северной столице в скором времени появится музей самолетов. Его откроют в бывшем учебном воздухоплавательном парке в Московском районе, сообщил портал Neva.Today.

Главным экспонатом музея станет копия истребителя «Сикорский-16». В мире осталось 15 летательных аппаратов, поэтмоу специалистам для создания реплики пришлось собирать информацию из множества источников.

По замыслу создателей музея, в нем также появится дирижабль в натуральную величину. Разработками для будущего учреждения делятся конструкторы, работающие на аэродроме Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, музей будет открыт в конце мая.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.