ABBA воссоединится спустя 36 лет в виде цифровых «аббатаров»

Шведская поп-группа ABBA воссоединится на сцене в виде цифровых копий музыкантов. Экс-участник коллектива Бьорн Ульвеус рассказал, что для концертов разрабатываются так называемые «аббатары».

По словам артиста, специалисты замерили музыкантов и разработали базу данных лицевой мимики, чтобы полностью воссоздать легенд 70-х. «Аббатары» делают в Кремниевой долине в США.

«Это будет что-то вроде наших копий образца 1979 года. Мы выбрали этот год, так как думали, что именно тогда выглядели хорошо», — передает ТАСС слова Ульвеуса со ссылкой на агентство ТТ.

Планируется, что цифровая копия ABBA выступит на специальном шоу, которое состоится осенью 2018 года. Позднее виртуальных музыкантов отправят в турне.

Шведская группа была основана в 1972 году. Она просуществовала десять лет. За более чем 45 лет было продано более 400 млн дисков ABBA.

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