Отец и сын Виктора Цоя переиздадут альбомы группы «Кино»

Родственники рок-музыканта Виктора Цоя перевыпустят альбомы группы «Кино», когда вернут права на песни. Сын культового исполнителя Александр Цой рассказал, что вопрос с наследием практически решен.

Накануне, 19 апреля, суд признал недействительным договор между Робертом Цоем, отцом музыканта, и ООО «Музыкальное право», которое владело правами. Родственники лидера группы «Кино» заявили, что компания, вероятно, подаст апелляцию, но не сомневаются, что суд встанет на их сторону.

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В первую очередь семья Цоя планирует переиздать официальные записи коллектива. Перед их выходом улучшат качество композиций, а оригинальное оформление пластинок будет сохранено.

«Возможно, какие-то неизвестные вещи выйдут раньше – какое-то количество концертников. Перекомпилируем сборники, издадим песню «Атаман», хотя, конечно, решение о ней в руках Юрия Каспаряна и Игоря Тихомирова (музыканты группы «Кино» – прим.ред.). Потом еще есть видео, фильмы, тексты, картины», – передает «Фонтанка» слова Александра Цоя.

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