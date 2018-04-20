На Московском вокзале и в Пулково прозвучит живой джаз

Петербургские музыканты в честь грядущего Международного дня джаза устроят бесплатные концерты на Московском вокзале и в Пулково.

Жители и гости города смогут услышать живую музыку на вокзале в понедельник, 23 апреля. С 17 до 18 часов там будет выступать джазовый коллектив под руководством петербургского пианиста Евгения Пономарева.

В Пулково концерт состоится 27 апреля с 14 до 16 часов. Оркестр под управлением Сергея Богданова выступит накануне начала мероприятий, посвященных Международному дню джаза, сообщили организаторы.

Музыкальный праздник был учрежден в 2011 году, его отмечают 30 апреля. В 2018 году столицей джаза был выбран Санкт-Петербург.

Один из первых джазовых концертов в городе на Неве состоялся в 1927 году. Спустя почти 30 лет в Северной столице открыли первый джаз-клуб, а в 1989 году появилась единственная в стране Филармония джазовой музыки.

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