Писатель Фредерик Бегбедер снялся в Петербурге в комедии «Элефант»

Автор бестселлеров «99 франков» и «Любовь живет три года» Фредерик Бегбедер прибыл в Петербург для съемок в российском фильме «Элефант». Французский писатель в картине Алексея Красовского играет роль шоколадного магната.

Бегбедер рассказал, что перед тем, как согласился участвовать в проекте, прочитал сценарий. Он отметил, что видел предыдущий фильм Красовского «Коллектор» на фестивале во французском Онфлере и был впечатлен картиной.

По сюжету богатый предприниматель в исполнении Бегбедера помогает знаменитому писателю-затворнику из России вернуться к творчеству. Главную роль в фильме сыграет Алексей Гуськов, также в картине появятся Ян Цапник, Полина Агуреева и Евгения Дмитриева.

«Персонаж писателя, который больше не хочет писать, напоминает мне Обломова, а в диалогах моего собственного героя, французского бизнесмена и мецената Венсана, мне больше всего нравится сцена разговора по телефону с женой: дорогая, сейчас у меня люди, но перезвони мне через час и мы обязательно поругаемся», — передает пресс-служба кинокомпании СТВ слова Бегбедера.

Алексей Гуськов знаком с писателем с 2015 года, когда он снялся в картине Бегбедера «Идеал». Французский автор отметил, что рад продолжить работать вместе с актером.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.