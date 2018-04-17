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На набережной Мойки установили арт-объект, посвященный блокировке Telegram

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© Фото: vk.com/hioshi1

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Небольшая фигура представляет собой сотрудника спецслужб, зачитывающего любовное послание неизвестного молодого человека.

Уличный художник Hioshi представил новую работу, посвященную блокировке мессенджера Telegram.

Он разместил на набережной реки Мойки в Петербурге глиняную скульптуру под названием «Право на тайну переписки: сотрудник спецслужб перечитывает любовное послание молодого человека, адресованное не ему».

Hioshi отметил, что главное отличие Telegram от Роскомнадзора, заблокировавшего сервис, заключает в том, что мессенджер «работает... и кому-то нужен».

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы постановил немедленно ограничить доступ к мессенджеру на территории России. Роскомнадзор официально начал ограничивать доступ к сервису в понедельник, 16 апреля.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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