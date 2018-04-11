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Дом Мальцова на углу Пушкинской улицы и Невского проспекта стал региональным памятником

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© Фото: golos.blog / @malika

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Выполненное в схожем стиле здание, расположенное на другой стороне улицы, признали памятником еще в 1999 году.

Здание, расположенное на углу четной стороны Пушкинской улицы и Невского проспекта, стало объектом культурного наследия регионального значения. Распоряжение выдал глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Дом №2/79, литера А, был построен архитектором Павлом Сюзором по заказу титулярного советника Павла Мальцова и его жены. Здание положило начало застройке Пушкинской улицы и определило архитектурный стиль остальных домов.

Одним из жителей «Дома П. Д. Мальцова» был композитор Петр Чайковский. Он останавливался у своего брата Анатолия в октябре 1878 года после ухода из Московской консерватории. Квартира, в которой жил классик русской музыки, располагалась на четвертом этаже центрального дворового флигеля, вдоль его северного фасада.

По проекту Сюзора также был перестроен дом №1 по Пушкинской улице. В 1999 году он стал объектом культурного наследия регионального значения «Дом, где в квартире Мартова Л. в середине февраля 1897 г. под руководством Ленина Владимира Ильича состоялось совещание членов петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса"».

Накануне, 10 апреля, стало известно, что в Петербурге появились пять новых памятников. Объектами культурного наследия регионального значения стали вокзалы станций «Горелово» и «Дибуны», «Комплекс построек Главного дворцового управления на Прачечном дворе» на улице Чайковского, два здания Российского государственного педагогического университета имени Герцена – «Дом А.Х. Ефремова» на Лиговском проспекте, 275, построенный в 1911 году, и «Здание Женского педагогического института» на Малой Посадской улице, 26, возведенное еще до революции – в 1905 году.

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