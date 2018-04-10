  • 11 Апрель 2018
USD 11.04.2018 62.3699 +3.7985
USD ММВБ 00:05 63.0380  
EUR 11.04.2018 76.8522 +4.9675
EUR ММВБ 00:05 77.8704  
Нефть($) 10.04.2018 70.93 +3.49
Нефть(p) 10.04.2018 4423.90 +473.84

В список номинантов на «Национальный бестселлер» попали пять писателей

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

В шорт-лист вошли произведения, которые вызвали больше всего споров у экспертов, сообщили организаторы.

Организаторы литературной премии «Национальный бестселлер» объявили короткий список номинатов на награду.

В пятерку претендентов попали романы Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», Марии Лабыч «Сука», Василия Аксенова «Была бы дочь Анастасия», Дмитрия Петровского «Дорогая, я дома» и Анны Старобинец «Посмотри на него».

В 2018 году победителя премии будут выбирать профессор университета Сорбонна во Франции Элен Мела, рэп-исполнитель Хаски, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», писатель Анна Козлова и другие эксперты.

«Два с половиной месяца наше жюри читало книги длинного списка и писало о них, за нынешний премиальный сезон на нашем сайте появилось без малого двести рецензий — назовите хотя бы одно издание, которое публикует столько за год. Причем о книгах у нас именно спорили. Книги, вызвавшие больше всего споров, как раз и попали в короткий список», — подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета Вадим Левенталь.

Финал премии состоится 26 мая.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пора на взлет: куда сходить в Петербурге в День космонавтики

    Планетарии, спектакли и многочисленные выставки – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, которые стоит посетить в день первого полета человека в космос.

    читать далее →

    Искусство для народа: где в Петербурге послушать уличных музыкантов

    Прогуливаясь по центру Северной столицы, невозможно не заметить уличных музыкантов, которые в летний сезон выходят на улицы города. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о наиболее популярных местах, где можно услышать кавер-версии хитов или инструментальную музыку, а порой даже отлично потанцевать.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Фриланс на выезде, или анатомия современного делового пространства в коворкинге GrowUp

    Как журналисты «Санкт-Петербург.ру» осваивали деловое пространство коворкинга.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?
    04.04.18
    Выбираем покрывало на кровать
    04.04.18
    «Зенит» в борьбе за ЛЧ
    30.03.18
    Женская одежда, погода и стиль

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram