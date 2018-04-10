В список номинантов на «Национальный бестселлер» попали пять писателей

Организаторы литературной премии «Национальный бестселлер» объявили короткий список номинатов на награду.

В пятерку претендентов попали романы Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», Марии Лабыч «Сука», Василия Аксенова «Была бы дочь Анастасия», Дмитрия Петровского «Дорогая, я дома» и Анны Старобинец «Посмотри на него».

В 2018 году победителя премии будут выбирать профессор университета Сорбонна во Франции Элен Мела, рэп-исполнитель Хаски, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», писатель Анна Козлова и другие эксперты.

«Два с половиной месяца наше жюри читало книги длинного списка и писало о них, за нынешний премиальный сезон на нашем сайте появилось без малого двести рецензий — назовите хотя бы одно издание, которое публикует столько за год. Причем о книгах у нас именно спорили. Книги, вызвавшие больше всего споров, как раз и попали в короткий список», — подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета Вадим Левенталь.

Финал премии состоится 26 мая.

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