Марина Абрамович пропустит через себя 1 млн вольт для нового перфоманса

Художница Марина Абрамович рассказала о своем новом перфомансе, который пройдет в Королевской академии художеств в Лондоне в 2020 году. Она собирается пропустить через свое тело заряд в 1 млн вольт, чтобы погасить свечу на расстоянии.

Специальный электрошокер для выступления Абрамович подготовит компания Factum Arte.

«Если тело правильно зарядить электричеством, то ток из пальцев действительно сможет потушить свечу, стоящую в метре от вас», – передает The Times слова Адама Лоу, основателя фирмы.

Он добавил, что прошлые перфомансы художницы были «намного опаснее», поэтому организаторы считают, что все пройдут удачно.

Абрамович во время одной из акций лежала в горящей вокруг нее звезде, после чего лишилась кислорода и стала терять сознание. На другом перфомансе она предложила публике при помощи расположенных рядом предметов, в том числе ножниц и заряженного пистолета, сделать что угодно с ее телом.

Организаторы отметили, что Абрамович станет первой художницей, чья ретроспектива появится в Королевской академии художеств за 250 существования учреждения.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.