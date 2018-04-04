В Эрмитаже появилось «дерево с камнями» итальянского художника Пеноне

Во дворе Эрмитажа установили скульптуру итальянского художника Джузеппе Пеноне под названием «Идеи из камня – 1372 кг света». Она представляет собой дерево, ветви которого держат несколько крупных камней.

Пеноне, представитель художественного течения «Арте повера» (бедное искусство), создал произведение еще в 2010 году. По словам автора, его работа символизирует идею баланса в природе.

«Это противостояние силы тяготения силе света. Это история про время, про память времени. Дерево в данном случае является неким живым существом, которое обладает огромной памятью», – сказал художник.

Скульптуру поставили у стен Зимнего дворца в рамках выставки «Скульптура в Большом дворе», подготовленной Отделом современного искусства Эрмитажа. Увидеть произведение можно до 8 июля.

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