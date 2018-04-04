Спилберг пожелал сделать Индиану Джонса женщиной

Режиссер серии фильмов про Индиану Джонса Стивен Спилберг заявил, что культового персонажа стоит превратить в женщину. По его мнению, археологу и искателю приключений пришло время «сменить форму», сообщил The Sun.

Спилберг отметил, что знает о возможном негодовании поклонников фильмов. Несмотря на это, он считает, что в этом нет «ничего неправильного». «Стоит только поменять имя с Джонс на Джоан», – добавил режиссер.

Он подчеркнул, что новый фильм об Индиане станет последним, в котором снимется Харрисон Форд, при этом франшиза точно продолжит существовать. Спилберг уточнил, что еще не принял окончательного решения о будущем персонажа.

Планируется, что съемки очередной картины об археологе начнутся в апреле 2019 года. Выход киноленты в прокат намечен на июль 2020 года.

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