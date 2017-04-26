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Звезды мирового уровня завершили фестиваль балета Dance open в Петербурге

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© Фото: организаторы мероприятия

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Он собрал на сцене Александринского театра самые яркие труппы российского и зарубежного балета.

В Петербурге завершился XVI фестиваль балета Dance Open, собравший на десять дней на сцене Александринского театра самые яркие труппы российского балета и самые экстравагантные и титулованные работы заграничного театра. Фестиваль объединил в себе современный и классический танец, восток с западом в разных стилях, жанрах и направлениях.

Программа была составлена настолько мощно, интересно и разнообразно, что выделить во главу угла какой-то один коллектив невозможно. Труппа NDT просто оставила в ошеломлении, рекламное высказывание в буклете фестиваля можно принимать за истину: "Если вы выбираете, какие мероприятие посетить и у вас есть всего один вечер, выберите NDT".

Фото: организаторы мероприятия
 

Спектакли Вячеслава Самодурова "Снежная Королева" (Екатеринбургский театр) и Алексея Мирошниченко "Золушка" (Пермский театр) показали, что в России есть прекрасная самобытная классическая яркая хореография. Заморские труппы Польского и Израильского танца открыли горизонты и заставили пожалеть о том, что в Петербурге острая нехватка современного балета.

"Мы сейчас строим планы на 2020 год и 2021 годы. Конечно, у нас есть планы и на 2018 и на 2019 годы. Они пока останутся в секрете. Единственное, что я хочу сказать, что это прекрасные труппы с интереснейшими, премьерными спектаклями, которые достойны быть увиденными здесь, в Петербурге», - заявила руководитель Международного фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова.

Гала-концерт в этом году также превзошел все ожидания. Во-первых, изначально на всех печатных материалах была заявлена Мария Кочеткова, прима театра Сан-Франциско. Абсолютным откровением и номером один всего концерта стал номер Кочетковой и Себастиана Клоборга из балета Swimmer (Лолита). На однозначном пьедестале в самых восхищенных эмоциях - вторая пара из того же Сан-Франциско: Юань Юань Тан и Давит Карапетян. Они показали два абсолютно разных номера, но они оба были неземные, очень эфемерные и бесконечно прекрасные.

Русский эшелон звезд выглядел потрясающе с прекрасным нетривиальным выбором репертуара: Евгения Образцова и Вячеслав Лопатин (Большой театр) показали на высшем уровне Венецианский Карнавал. Нина Капцова и Денис Савин (Большой театр) чуть-чуть приоткрыли завесу над "Золотым веком" Юрия Григоровича. Екатерина Крысанова и Семён Чудин (Большой театр) исполнили па-де-де из "Дочери фараона". Виктория Терешкина и Тимур Аскеров (Мариинский театр) в очередной раз доказали, что колыбель классики в Петербурге. Полина Булдакова и Сергей Мершин (Пермский театр) повторили кусочек "Золушки" для всех, кто просмотрел полный спектакль.

Совершенно невероятное владение телом и вживаемость в любое музыкальное сопровождение (в данном случае в речитатив) показала пара NDT. Корсаром завершили выступление Йоланда Корреа и Осиэль Гунео на грани цирковых трюков. Под скрипично-фортепианное сопровождение рассказали шутливую историю трио Дмитрий Загребин, Вячеслав Лопатин и Марина Минуи. Те пластические и полетные возможности показал Загребин заставили сердце в очередной раз сжаться, понимая, что русские артисты все еще уезжают за границу (из Большого в 2011-м году) и продвигают европейские театры. Также и Анна Оль покинула театр Станиславского и теперь представляет Национальный театр Нидерландов.

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