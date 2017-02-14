Приют комедианта соберет на сцене БДТ драматических и балетных артистов

Юбилейный вечер «30 лет с любовью» театра Приют комедианта состоится 20 февраля на сцене Большого драматического театра. На одной сцене соберутся драматические и балетные артисты, которые примут участие в едином вечере, объединенные одним сюжетом.



«Мы будем праздновать юбилей три дня», - сообщил художественный руководитель театра Приют комедианта Виктор Минков. Он рассказал, что 19 февраля на сцене родного театра состоится творческий вечер Валентины Талызиной. 20 февраля на сцене БДТ пройдет юбилейный гала-концерт. А 21 февраля в Приюте комедианта состоится международная конференция «Российский и Европейский театр в эпоху глобальных перемен».



«Творческий багаж, с которым театр пришел к юбилею, вызывает восхищение не только чиновников, но и всех зрителей города», - оценил результаты работы театра первый заместитель председателя комитета по культуре Петербурга Александр Воронков. Он добавил, что город всегда старается финансово поддерживать любые проекты, которые начинает Виктор Минков: «Приют комедианта - это прекрасное креативное пространство, которым и должен быть современный театр».



«Что такое 30 лет? Это большая и классная молодость, - так сам Минков отозвался о возрасте театра. - С другой стороны, это накопленный опыт. Я служу в театре 22 года, и все можно, мне ничего не запрещают. С другой, нужно действовать осторожно: несколько раз подумаешь, кого пригласить в режиссеры, какое название выбрать. У театра уже есть определенная планка. Каждая работа это риск».



На сцене 20 февраля зрители смогут увидеть таких звезд мирового балета, как Юрий Смекалов — обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска» (Мариинский театр), Артем Овчаренко — лауреат международных конкурсов (Большой театр), Елена Евсеева (Мариинский театр), Екатерина Осмолкина — заслуженная артистка РФ, лауреат международных конкурсов (Мариинский театр), Александр Сергеев — лауреат международных конкурсов (Мариинский театр), Элиса Кабреро — прима-балерина Берлинской государственной оперы, Театр балета им. Л. Якобсона.



Также выступят такие звезды театра и кино, как народные артистки Валентина Талызина, Светлана Крючкова, Лариса Луппиан, Эра Зиганшина, Татьяна Пилецкая, народные артисты Сергей Мигицко и Иван Краско, заслуженные артистки России Наталья Боровкова и Инга Оболдина, дважды обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска» (мюзикл «Бал вампиров») Манана Гогитидзе и,

обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска» (мюзикл «Бал вампиров») Иван Ожогин.