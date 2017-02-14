Приют комедианта соберет на сцене БДТ драматических и балетных артистов

Юбилейный вечер «30 лет с любовью» театра Приют комедианта состоится 20 февраля на сцене Большого драматического театра. На одной сцене соберутся драматические и балетные артисты, которые примут участие в едином вечере, объединенные одним сюжетом.
«Мы будем праздновать юбилей три дня», - сообщил художественный руководитель театра Приют комедианта Виктор Минков. Он рассказал, что 19 февраля на сцене родного театра состоится творческий вечер Валентины Талызиной. 20 февраля на сцене БДТ пройдет юбилейный гала-концерт. А 21 февраля в Приюте комедианта состоится международная конференция «Российский и Европейский театр в эпоху глобальных перемен».
«Творческий багаж, с которым театр пришел к юбилею, вызывает восхищение не только чиновников, но и всех зрителей города», - оценил результаты работы театра первый заместитель председателя комитета по культуре Петербурга Александр Воронков. Он добавил, что город всегда старается финансово поддерживать любые проекты, которые начинает Виктор Минков: «Приют комедианта - это прекрасное креативное пространство, которым и должен быть современный театр».
«Что такое 30 лет? Это большая и классная молодость, - так сам Минков отозвался о возрасте театра. - С другой стороны, это накопленный опыт. Я служу в театре 22 года, и все можно, мне ничего не запрещают. С другой, нужно действовать осторожно: несколько раз подумаешь, кого пригласить в режиссеры, какое название выбрать. У театра уже есть определенная планка. Каждая работа это риск».
На сцене 20 февраля зрители смогут увидеть таких звезд мирового балета, как Юрий Смекалов — обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска» (Мариинский театр), Артем Овчаренко — лауреат международных конкурсов (Большой театр), Елена Евсеева (Мариинский театр), Екатерина Осмолкина — заслуженная артистка РФ, лауреат международных конкурсов (Мариинский театр), Александр Сергеев — лауреат международных конкурсов (Мариинский театр), Элиса Кабреро — прима-балерина Берлинской государственной оперы, Театр балета им. Л. Якобсона.
Также выступят такие звезды театра и кино, как народные артистки Валентина Талызина, Светлана Крючкова, Лариса Луппиан, Эра Зиганшина, Татьяна Пилецкая, народные артисты Сергей Мигицко и Иван Краско, заслуженные артистки России Наталья Боровкова и Инга Оболдина, дважды обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска» (мюзикл «Бал вампиров») Манана Гогитидзе и,
обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска» (мюзикл «Бал вампиров») Иван Ожогин.
Приют комедианта соберет на сцене БДТ драматических и балетных артистов
© Фото: pkteatr.ru
Звезды балета и артисты кино выступят 20 февраля на юбилейном вечере театра Приют комедианта.
Юбилейный вечер «30 лет с любовью» театра Приют комедианта состоится 20 февраля на сцене Большого драматического театра. На одной сцене соберутся драматические и балетные артисты, которые примут участие в едином вечере, объединенные одним сюжетом.
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