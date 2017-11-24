В Петербурге появилось граффити с художником Павленским

В Петербурге на здании по адресу Лиговский проспект, 141 появилось граффити с художником Петром Павленским. Ее фотография появилась в Instagram Музея уличного искусства.

Автор работы Абих заявил: «Франция, даешь открытые суды над русскими художниками!»

Фото: strtartmuseum / instagram.com

Сейчас Павленский находится в Париже под стражей. Ранее, 19 октября, акционист поджег здание Банка Франции. До этого в середине января 2017 года Павленский покинул Россию и попросил убежище во Франции, вместе с ним его подруга и двое их детей. Художника обвиняют в избиении одного из актеров «Театра.doc», а также в попытке изнасилования актрисы Анастасии Слониной.

В отношение Павленского возбуждено уголовное дело об избиении. В апреле ему официально запретили выезд из страны из-за неоплаченного штрафа, хотя на тот момент Павленский уже был за рубежом.

Павленский прославился после серии скандальных политических художественных акций. К примеру, в ноябре 2013 года он на Красной площади прибил свои гениталии к брусчатке рядом с Мавзолеем, а летом 2012 года, зашив себе рот, вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку Pussy Riot. Кроме того, голый Павленский кухонным ножом отрезал себе мочку уха в знак протеста против карательной психиатрии на крыше института имени Сербского в Москве.