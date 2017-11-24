Вход в Михайловский замок сделают свободным 25 и 26 ноября

В честь Международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник, который состоится 28 ноября, фонд «Система» сделает вход на выставку «Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта» и на другие экспозиции в Михайловском замке свободным два дня подряд. Посетить замок бесплатно можно будет 25 и 26 ноября.

Кураторы Государственного Русского музея тщательно подобрали для экспозиции более 50 полотен,15 из которых нигде раньше не выставлялись. Картины, созданные по заказам Екатерины II и и Павла I, гравюры, а также костюмы конца XVIII - начала XIX, полностью воссоздающие образы героев с полотен, фарфоровые фигурки, вазы и мебель позволят полностью погрузиться в атмосферу времени.

Впервые акция Giving Tuesday (в русском переводе «Щедрый вторник») прошла в 2012 году. Тогда в ней приняли участие 75 стран. Россия присоединилась к инициативе в прошлом году. В 2017 году в #ЩедромВторнике примут участие почти 1,5 тыс. партнеров из 145 городов России.