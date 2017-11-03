Более 100 сайтов удалили пиратскую копию фильма «Матильда»

Более 100 интернет-ресурсов на сегодняшний день удалили противоправную копию фильма Алексея Учителя "Матильда", еще девять сайтов в настоящее время блокируются.

"По решению Московского городского суда 17.10.2017 были приняты предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав ООО "Творческо-производственное объединение "Рок" в отношении фильма "Матильда". В настоящий момент противоправная информация удалена на 112 ресурсах, блокируются - девять ресурсов", - говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

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В широкий прокат фильм режиссера Алексея Учителя вышел в четверг, 26 октября. В фильме рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино прошла в Мариинском театре 23 октября, она была приурочена к 100-летию Октябрьской революции.