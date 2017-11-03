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В Петербурге состоится гала-концерт с участием легендарных джазменов

Автор:

Игорь Бутман
© Фото: rg.ru

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Выступят Игорь Бутман и Кёрт Эллинг.

В Петербурге 18 ноября пройдет гала-концерт с участием легендарных джазменов Игоря Бутмана, Кёрта Эллинга и Московского джазового оркестра.

Эллинг выступит с Московским джазовым оркестром Бутмана впервые. Концерт пройдет на сцене Государственной академической капеллы Петербурга.

Концерт станет частью программы Первого российского международного джазового форум-феста Jazz Across Borders (JAB). Этот форум состоится в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Кёрт Эллинг выпустил 12 альбомов. С 1995 по 2013 годы его 11 раз номинировали на премию Grammy. В 2010 году музыканта удостоен награды в номинации «лучший джазовый альбом». С 2000 по 2012 годы он был назван «лучшим вокалистом года» 13 раз по опросам критиков, семь раз по опросам читателей журнала «Down Beat» и восемь раз – по опросам читателей журнала «JazzTimes». 

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