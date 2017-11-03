В Петербурге открылся крупнейший в мире планетарий (ФОТО)

В пятницу, 3 ноября, крупнейший в мире планетарий открылся в Петербурге на набережной Обводного канала. Церемония открытия состоялась в пятницу.

Фото: Евгений Егоров - Ведомости

На церемонию приехал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, вице-губернаторы Александр Говорунов и Константин Серов, а также летчика-космонавт Андрей Борисенко.

В субботу, 4 ноября, планетарий должны открыть для посетителей, но работы еще не завершены, сообщают «Ведомости». Стоимость билетов составляет от 300 до 550 рублей.

Диаметр купола нового планетария составляет 37 метров, а общая площадь всего комплекса — 4 тыс. квадратных метра. В здании находится звездный зал, музей с космическими экспонатами, а также интерактивные залы с виртуальной реальностью, образовательные классы и обсерватория.

Для сравнения: купол планетария около станции метро «Горьковская» — 16 метров в диаметре.