К юбилею станции «Маяковская» в метро прочли стихи поэта

Актеры театра и кино прочитали в метро Петербурга стихи поэта Владимира Маяковского, сообщает газета «Метро». Так артисты поздравили с 50-летним юбилеем станцию «зеленой» ветки «Маяковскую»

В подземке выступили заслуженный артист России Сергей Кокошин и труппа Петербургского музыкально-драматического театра. К микрофону могли выйти и обычные пассажиры метро.

Случайные зрители - пассажиры подземки - услышали «Лиличку», отрывок из поэмы «Люблю», «Хорошее отношение к лошадям» и другие произведения Владимира Маяковского.

Станцию «Маяковская» открыли в Ленинграде 3 ноября 1967 года.